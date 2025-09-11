DGABC
Cultura & Lazer

‘Masterchef Confeitaria’ retorna na HBO Max e no Discovery; veja quando

Serão dez episódios com 14 confeiteiros profissionais vindos de diferentes regiões do Brasil

Natasha Werneck
10/09/2025 | 16:11
A confeitaria vai ganhar espaço de destaque na TV e no streaming a partir do dia 12 de setembro. A HBO Max e o canal Discovery Home & Health exibem, às 20h20, a segunda temporada de Masterchef Confeitaria, reality que promete disputas intensas e criações de tirar o fôlego.

Serão dez episódios com 14 confeiteiros profissionais vindos de diferentes regiões do Brasil. Eles terão de encarar provas que exigem técnica, criatividade e precisão em doces e sobremesas que vão muito além da aparência.

O trio de jurados é formado por nomes de peso: Erick Jacquin, referência da alta gastronomia, Diego Lozano, mestre da confeitaria, e Helena Rizzo, chef premiada internacionalmente. Cabe a eles avaliar, com rigor e franqueza, cada prato apresentado.

Ao longo da competição, os participantes enfrentarão provas individuais e em grupo, sempre sob pressão. Pequenos erros podem custar a eliminação em uma temporada que aposta em emoção e alta exigência.

Masterchef Confeitaria é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health, com direção de Marisa Mestiço. Na TV aberta, o programa segue na Band, todas as terças-feiras, às 22h30.


