Esportes Titulo Car spotters

Felipe Massa vai desfilar com carro da Stock Car pelas ruas de São Paulo; veja quando

O ex-Formula 1 e atual competidor da Stock Car vai dirigir o Chevrolet Tracker #19 da equipe TMG Racing em um trajeto que passará por alguns dos pontos mais movimentados da cidade

Natasha Werneck
10/09/2025 | 15:17
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O piloto Felipe Massa vai trocar o autódromo pelas ruas de São Paulo neste domingo (14). O ex-Formula 1 e atual competidor da Stock Car vai dirigir o Chevrolet Tracker #19 da equipe TMG Racing em um trajeto que passará por alguns dos pontos mais movimentados da cidade.

A ação terá início às 10h, com saída do Posto Petrobras Cambuí, na Praça Deputado Dario de Barros. O carro de competição seguirá pela Avenida dos Tajurás, Rua São Bonifácio, Avenida Cidade Jardim, Avenida Brigadeiro Faria Lima, Ponte Cidade Jardim, Praça Deputado Afrânio de Oliveira e Rua Dr. José Augusto de Queiroz, retornando ao ponto de partida. O percurso será feito duas vezes.

A expectativa é de que car spotters — fotógrafos amadores que registram veículos raros e esportivos pelas ruas de São Paulo — marquem presença em peso para acompanhar o ronco do motor turbo em meio ao trânsito comum. Além do carro de Massa, veículos do grupo Motorgrid também vão acompanhar o trajeto.

“Será uma experiência muito diferente andar pelas ruas de São Paulo com o meu carro de competição e no meio de carros de rua. Convido os fãs de supercarros para acompanhar essa ação de perto. Vai ser, sem dúvida, muito divertido”, disse Massa.

Serviço

- Data: domingo, 14 de setembro

Horário: 10h

Saída e chegada: Posto Petrobras Cambuí (Praça Deputado Dario de Barros, 17, Cidade Jardim)


