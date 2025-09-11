IAB Brasil lança guia de publicidade em apostas esportivas: principais pontos explicados

As apostas esportivas ganharam uma grande popularidade no Brasil nos últimos anos. O que antes era visto como uma atividade de nicho hoje se consolidou como uma forma de entretenimento de massa.
É nesse contexto que a IAB Brasil (IAB é a sigla para Interactive Advertising Bureau), autoridade central dentro da indústria, lançou um guia de publicidade bastante interessante para apostas esportivas. Embora ela não tenha autoridade legal como a Conar e principalmente a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), suas orientações são fundamentais para cada mercado em que ela se faz presente. Sendo assim, quais são os principais achados neste guia do IAB?
O guia da IAB não criou ou impôs regras de publicidade para as bets no Brasil. Na realidade, isso já foi feito anteriormente, a começar pelas leis 13.756/2018, que legalizou as apostas no país, e a mais recente 14.790/2023, que regulamentou e colocou ordem na casa. Na sequência, diferentes portarias e o próprio Conar, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, estabeleceram regras sólidas para os anúncios.
Então o que esse novo guia de agosto de 2025 trouxe de novo? Bom, provavelmente, o aspecto central ali está em definir os papéis de cada agente diante das regras já impostas. Em palavras simples, enquanto as leis e portarias colocaram as regras do jogo, a IAB trouxe as funções de cada personagem.
Esse é um imenso facilitador, pois diante de qualquer campanha relacionada ao ramo das bets, basta utilizá-lo como um guia para evitar problemas. Obviamente, ele não dispensa a leitura das normas do governo, mas ele facilita bastante.
Discussões e possíveis repercussões
Por último, nada como utilizar a própria introdução do documento para finalizar essa discussão. Nas primeiras 7 das 23 páginas do guia, a IAB traz uma reflexão fundamental para o mercado. Segundo ela, diferentes pesquisas trazem evidências de que uma restrição muito forte à publicidade gera, como consequência, uma menor canalização do mercado.
Canalização, neste caso, significa a transição de usuários de plataformas ilegais para as regulamentadas. Vale lembrar que estudos mostram que 6 em cada 10 apostadores ainda utilizam bets não regulamentadas no Brasil.
Dessa maneira, ao construir diretrizes para a publicidade, não basta tomar medidas extremas. Enquanto uma restrição pequena pode incentivar práticas ilegais e arriscadas para a garantia do jogo responsável e justo, uma restrição muito forte pode gerar o mesmo efeito. Afinal, com menos canalização, mais pessoas migram para o ilegal, e assim, menos proteção e respaldo terão diante dos típicos problemas das bets.
Um documento preciso e oportuno
A IAB Brasil trouxe um documento bastante preciso, curto e oportuno na atual situação do mercado de apostas brasileiro. Com os apps sendo liberados na Play Store e a fiscalização se intensificando, definir os papéis de cada um na publicidade é uma ação essencial. Assim, isso ajuda a manter o mercado aquecido, enquanto a segurança e tranquilidade de todos são garantidas.
