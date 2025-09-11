Veja o obituário do Grande ABC deste dia 11 de setembro de 2025

SANTO ANDRÉ

Antonio da Rocha Trindade, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reinaldo Sales Pinho, 90. Natural de Jacobina (Bahia). Residia no Jardim Golo, em Socorro (SP). Dia 6. Memorial Planalto.

Leopoldina Diogo Pereira, 87. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

José Mandu Neto, 82. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Osana Aparecida Fernandes, 79. Natural de Araçoiaba da Serra (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André.

Celeste Villatoro, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agnaldo Miyasaka, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André dia 6. Memorial Planalto.

Glaucia Zanardi Brianez, 34. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Tognolo, 69. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia Brasilina, em São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Carlos Alberto Rovaron, 87. Natural de Amparo (SP). Residia no bairro Canto do Forte (Praia Grande, SP). Dia 6. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Luiz Siqueira de Andrade, 84. Natural de Sertânia (Pernambuco). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Carmelita Brito Cordeiro, 80. Natural de São Caetano. Residia na cidade de Arco Íris (SP). Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Obdulia Pazo Parrado, 74. Natural da Espanha. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

Flaudir Francisco Fogaça, 74. Natural de Porangaba (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Ênio Dorete Nunes, 83. Natural de Bom Jesus (Rio Grande do Sul). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 6. Cemitério Cruz das Almas, em Lages (Santa Catarina).

Diana dos Santos Sampaio, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Júlia, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Tânia Maria de Freitas Santana, 40. Natural de Salvador (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Francisco Braga Oliveira Vieira, 33. Natural de Codó (Maranhão). Residia no bairro Eldorado. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Roseli Aparecida Orquiza de Oliveira, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Terezinha Donizete Severino de Queiroz, 55. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Lusitano, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.