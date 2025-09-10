DGABC
Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

70ª Festa do Peão de Barretos movimenta R$ 545 mi e atrai 990 mil turistas

Durante a festa, o Centro de Inteligência da Economia do Turismo entrevistou 1.036 participantes para traçar o perfil do público e avaliar a experiência turística

Natasha Werneck
10/09/2025 | 11:34
FOTO: Éric Ribeiro/Setur/SP
FOTO: Éric Ribeiro/Setur/SP


A 70ª edição da Festa do Peão de Barretos, a maior do gênero na América Latina, consolidou-se como um dos principais eventos turísticos do país. De acordo com pesquisa do CIET (Centro de Inteligência da Economia do Turismo), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), a festa movimentou diretamente R$ 545 milhões, superando as estimativas iniciais.

O evento, realizado no Parque do Peão, recebeu cerca de 990 mil visitantes, considerando entradas com direito a saída e retorno ao local. Durante a festa, o CIET entrevistou 1.036 participantes para traçar o perfil do público e avaliar a experiência turística.

Perfil do visitante

Segundo a pesquisa, os frequentadores têm em média 36 anos, com equilíbrio entre homens (51%) e mulheres (49%). A maior parte possui ensino superior completo (45%) e renda familiar média de R$ 14 mil. Muitos são visitantes assíduos, com histórico de participação em cinco edições da Festa, sendo motivados principalmente pelos shows e opções de lazer.

Os turistas costumam frequentar cinco dias de evento e gastam em média R$ 605,60 por dia, valor que inclui ingresso, transporte, hospedagem, alimentação, compras e lazer, impulsionando a economia local.

A maior parte do público (55%) é paulista, seguida por visitantes de Minas Gerais, Paraná e Goiás. Ao todo, pessoas de 26 estados brasileiros e do Distrito Federal participaram da festa, além de turistas estrangeiros vindos de países como Estados Unidos, Itália e Uruguai.

Transporte e hospedagem

Carros próprios ou caronas foram o principal meio de transporte (73%). Entre os visitantes que se deslocaram em excursões (29%), as opções de hospedagem mais escolhidas foram hotéis e pousadas (28%) e o camping do Parque do Peão (20%). O público viaja principalmente em grupos de amigos (33%) ou em família (29%).

Avaliação do evento e do turismo local

Os visitantes avaliaram o evento com nota 9,4 de 10. Em relação ao turismo em Barretos, destacaram a qualidade da hospedagem (95,5%), opções de alimentação (94,6%), informações turísticas disponíveis no site oficial (90,1%) e sinalização da cidade (91,6%).

Segurança (89,5%), acessibilidade (84,1%) e hospitalidade dos moradores (90%) também receberam destaque. Ao todo, 92,4% dos visitantes afirmaram que a cidade atendeu às suas expectativas.

Na Festa do Peão, os destaques foram a programação cultural e shows (97,4%), as competições (96,5%), a segurança (94,4%), o camping (94,3%) e a limpeza (94%). Palavras como “tradição”, “inesquecível”, “diversão”, “espetáculo”, “alegria” e “rodeio” foram frequentemente mencionadas pelos entrevistados.

Impacto social e ambiental

O evento também reforça seu caráter social e sustentável. A tradicional parceria com o Hospital de Amor, instituição de tratamento oncológico, arrecadou mais de R$ 8 milhões em 2025, com doações de artistas como a dupla Hugo & Guilherme, que destinou integralmente o cachê do show.

Além disso, a apresentação de Frei Gilson resultou na coleta de mais de 30 toneladas de alimentos, que serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade e a entidades assistenciais de Barretos.

O projeto Universo Eco, desenvolvido pelo Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH) em parceria com Os Independentes, promoveu ações de cuidado e valorização dos mais de 90 agentes ambientais responsáveis pela coleta seletiva durante o evento, incluindo kits de autocuidado e uma “Tarde de Beleza” com cortes de cabelo, manicure, massagem e barbearia realizados por voluntários.

O Parque do Peão também recebeu melhorias em sua infraestrutura elétrica, substituindo postes de madeira por concreto, cabos nus por cabos protegidos e instalando totens de ligação de alvenaria para barracas e trailers, garantindo mais segurança e eficiência durante a festa.

Autoridades destacam relevância do evento

“O melhor rodeio do mundo movimenta toda a cadeia do turismo, gera emprego e renda, e tem forte caráter social. É um orgulho para o nosso Estado sediar um evento como este”, afirmou o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.

“O evento atingiu todas as nossas expectativas. Preparamos uma edição histórica para os 70 anos e ficamos muito felizes com a grande movimentação financeira que impacta a região e beneficia tantas pessoas”, declarou Jeronimo Luiz Muzeti, presidente de Os Independentes, responsável pela organização da festa.


