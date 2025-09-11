'Caramelo': Netflix divulga trailer de filme que une risos, emoção e pets

A Netflix divulgou o trailer oficial de Caramelo, novo longa estrelado por Rafael Vitti e pelo cãozinho Amendoim, que estreia em 8 de outubro. O filme promete combinar humor, emoção e uma boa dose de brasilidade, explorando a relação especial entre humanos e seus animais de estimação.



A história acompanha Pedro (Rafael Vitti), um chef prestes a realizar seu grande sonho de comandar um restaurante, cuja vida muda inesperadamente diante de um diagnóstico que desafia seus planos. É então que ele conhece Caramelo, um simpático vira-lata que rapidamente se torna seu companheiro inseparável. Juntos, eles embarcam em uma jornada de redescoberta, mostrando como encontros inesperados podem transformar a vida das pessoas.

Assista ao trailer aqui!

Além de Rafael e Amendoim, o elenco conta com Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth e Olívia Araújo, além de nomes como Cristina Pereira, Carolina Ferraz e uma participação especial da chef Paola Carosella.



Dirigido por Diego Freitas, responsável também pelo roteiro junto com Rod Azevedo e Vitor Brandt, o filme é produzido pela Migdal Filmes em sua primeira parceria com a Netflix. A produção contou com a supervisão de treinadores especializados, incluindo Luis Estrelas, responsável pelo bem-estar dos animais no set, e Mike Miliotti, conhecido por trabalhos como Garfield - O Filme.



Caramelo marca o primeiro longa-metragem brasileiro protagonizado por um cachorro, misturando drama e comédia para celebrar a amizade e a conexão única entre pessoas e pets.