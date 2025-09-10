DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Drama e comédia

'Caramelo': Netflix divulga trailer de filme que une risos, emoção e pets

A história acompanha Pedro (Rafael Vitti), um chef prestes a realizar seu grande sonho de comandar um restaurante, cuja vida muda inesperadamente diante de um diagnóstico que desafia seus planos

Natasha Werneck
10/09/2025 | 10:54
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Netflix divulgou o trailer oficial de Caramelo, novo longa estrelado por Rafael Vitti e pelo cãozinho Amendoim, que estreia em 8 de outubro. O filme promete combinar humor, emoção e uma boa dose de brasilidade, explorando a relação especial entre humanos e seus animais de estimação.

A história acompanha Pedro (Rafael Vitti), um chef prestes a realizar seu grande sonho de comandar um restaurante, cuja vida muda inesperadamente diante de um diagnóstico que desafia seus planos. É então que ele conhece Caramelo, um simpático vira-lata que rapidamente se torna seu companheiro inseparável. Juntos, eles embarcam em uma jornada de redescoberta, mostrando como encontros inesperados podem transformar a vida das pessoas.

Assista ao trailer aqui!

Além de Rafael e Amendoim, o elenco conta com Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth e Olívia Araújo, além de nomes como Cristina Pereira, Carolina Ferraz e uma participação especial da chef Paola Carosella.

Dirigido por Diego Freitas, responsável também pelo roteiro junto com Rod Azevedo e Vitor Brandt, o filme é produzido pela Migdal Filmes em sua primeira parceria com a Netflix. A produção contou com a supervisão de treinadores especializados, incluindo Luis Estrelas, responsável pelo bem-estar dos animais no set, e Mike Miliotti, conhecido por trabalhos como Garfield - O Filme.

Caramelo marca o primeiro longa-metragem brasileiro protagonizado por um cachorro, misturando drama e comédia para celebrar a amizade e a conexão única entre pessoas e pets.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.