Nacional Titulo Investigação tributária

Operação 'Apagão' mira 25 empresas de fios e cabos por fraude fiscal

Sefaz-SP estima prejuízo de R$ 727,7 milhões em créditos de ICMS

Leticia Generali
 Especial para o Diário
10/09/2025 | 10:05
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


 A Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) deflagrou a operação Apagão na manhã desta quarta-feira (10), voltada a empresas do setor de fios e cabos de cobre e alumínio. A ação é resultado do monitoramento operacional realizado por equipe especializada, que identificou indícios de fraude fiscal.

Ao todo, 25 empresas foram alvo da operação, distribuídas em dez cidades: São Paulo, Guarulhos, Osasco, Itaquaquecetuba, Arujá, Caçapava, Bebedouro, Monte Mor, Santa Branca e Capivari. A ação mobilizou 139 auditores da Receita Estadual paulista, além de 70 policiais civis.

Segundo a Sefaz-SP, as irregularidades envolvem desde a apropriação indevida de créditos por meio de simulação de operações interestaduais até tentativas de dar aparência legal a mercadorias ilícitas ou clandestinas. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de R$ 727,7 milhões em créditos de ICMS apropriados de forma irregular nos últimos três anos e meio.

A documentação apreendida, em formato físico e digital, será analisada para comprovar a participação dos investigados e identificar a prática de outros crimes, com responsabilização nas esferas tributária e criminal.

