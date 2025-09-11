PF apura fraude de R$ 231 milhões e faz buscas em São Bernardo

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Quimera Fiscal, segunda fase da Operação Ornitorrinco, que investiga um esquema de fraudes tributárias por meio de uma consultoria de fachada. Entre as cidades-alvo da ação está São Bernardo, além da Capital, Santana de Parnaíba (SP) e Porto Alegre (RS).



Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal — três na RMSP, incluindo São Bernardo, e um na capital gaúcha. A ação teve o apoio da Receita Federal.



Segundo as investigações, a organização criminosa oferecia a empresários falsas soluções de quitação de débitos fiscais, baseadas em créditos inexistentes. O mecanismo utilizado era a transmissão de declarações fraudulentas de compensação tributária (DCOMP) em nome das empresas devedoras, com o uso de certificados digitais de interpostas pessoas. Quando a fraude era identificada, os débitos voltavam a ser cobrados, mas a consultoria já havia recebido altos valores pelo serviço.



A PF apurou ainda que os recursos obtidos eram aplicados na compra de imóveis, veículos de luxo e transferências a empresas patrimoniais e pessoas ligadas ao grupo, no Brasil e no exterior. O prejuízo potencial supera R$ 231 milhões.