DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Lançamento

Pipoca de chocolate chega às salas da Cinépolis a partir de setembro

A novidade chega em um momento em que as redes de exibição buscam diversificar cardápios para atrair diferentes perfis de público

Natasha Werneck
10/09/2025 | 09:26
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A pipoca, símbolo consolidado da experiência cinematográfica, vai ganhar uma nova versão nas salas da rede Cinépolis. A partir de 17 de setembro, os complexos da empresa no Brasil passam a oferecer a opção com sabor de chocolate em suas bombonieres.

A novidade chega em um momento em que as redes de exibição buscam diversificar cardápios para atrair diferentes perfis de público. O setor reconhece que os alimentos vendidos nas bombonieres representam parcela significativa do faturamento dos cinemas, funcionando como um complemento estratégico à venda de ingressos.

“Nosso propósito é transformar a experiência do cinema em momentos especiais, com inovação, conforto e qualidade que vão além da tela. As bombonieres são parte estratégica dos negócios da Cinépolis e buscamos inovar constantemente nosso cardápio. A pipoca de chocolate chega para reforçar esse compromisso e encantar ainda mais os nossos clientes com muita crocância e doçura. Queremos oferecer ao público uma nova forma de aproveitar esse snack tão especial, unindo sabor e diversão em nossas salas”, comenta Willy Cravo, diretor de Marketing e Comercial da Cinépolis Brasil.

Com 56 unidades espalhadas pelo país, incluindo em São Bernardo, a Cinépolis acompanha um movimento internacional de ampliar a experiência do espectador para além da tela. A inclusão de novos sabores e produtos faz parte dessa tentativa de consolidar o cinema como espaço de lazer completo, em que a alimentação se soma à programação cultural.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.