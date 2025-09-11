Pipoca de chocolate chega às salas da Cinépolis a partir de setembro

A pipoca, símbolo consolidado da experiência cinematográfica, vai ganhar uma nova versão nas salas da rede Cinépolis. A partir de 17 de setembro, os complexos da empresa no Brasil passam a oferecer a opção com sabor de chocolate em suas bombonieres.



A novidade chega em um momento em que as redes de exibição buscam diversificar cardápios para atrair diferentes perfis de público. O setor reconhece que os alimentos vendidos nas bombonieres representam parcela significativa do faturamento dos cinemas, funcionando como um complemento estratégico à venda de ingressos.



“Nosso propósito é transformar a experiência do cinema em momentos especiais, com inovação, conforto e qualidade que vão além da tela. As bombonieres são parte estratégica dos negócios da Cinépolis e buscamos inovar constantemente nosso cardápio. A pipoca de chocolate chega para reforçar esse compromisso e encantar ainda mais os nossos clientes com muita crocância e doçura. Queremos oferecer ao público uma nova forma de aproveitar esse snack tão especial, unindo sabor e diversão em nossas salas”, comenta Willy Cravo, diretor de Marketing e Comercial da Cinépolis Brasil.

Com 56 unidades espalhadas pelo país, incluindo em São Bernardo, a Cinépolis acompanha um movimento internacional de ampliar a experiência do espectador para além da tela. A inclusão de novos sabores e produtos faz parte dessa tentativa de consolidar o cinema como espaço de lazer completo, em que a alimentação se soma à programação cultural.