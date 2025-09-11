Veja a charge do 'Diário' para o dia 10 de setembro de 2025

São Caetano é o único município do Grande ABC que não é afetado pelo racionamento de água imposto pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), medida adotada devido ao baixo nível dos reservatórios. Entretanto, o sistema que abastece os cerca de 150 mil moradores é o Cantareira, que está com menor nível (32,6%) para o período desde a crise hídrica, em 2015.

