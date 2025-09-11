Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 10 de setembro de 2025

ECA Digital

‘ECA Digital, o que muda?’ (Opinião, dia 7). Parabenizo a dra. Alessandra Caligiuri Calabresi Pinto e também o causídico dr. Marco Antonio Araujo Júnior, que abordaram o assunto de forma didática e esclarecedora, de fácil entendimento prático. Os leitores do nosso jornal não poderão deixar de ler o artigo que aborda algo tão presente nos dias de hoje: os ataques cibernéticos. O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) Digital está ávido para a sanção presidencial. Após a publicação, tenho certeza de que a popularização desta lei começou pelo nosso jornal. Trata-se de tema sensível para todos os pais e educadores. Vou usar de redundância. Parabéns, não deixem de ler.

‘Chapa Alckmin e Haddad em SP seria ideal’ (Política, dia 8). Quem mais concorda com a sabedoria desse homem? Haddad e Alckmin funcionariam.





Lamentável a posição do Diário de dedicar uma página inteira ao criminoso contumaz José Dirceu de Oliveira e Silva. Aliás, nem a esposa sabia o nome dele no período em que foi terrorista subversivo.Condenado na ditadura. Condenado na democracia. Não é o regime, é o caráter.

‘Na Paulista, família Zacarias defende anistia a Bolsonaro’ (Política, dia 8). Vez ou outra nas redes sociais, para justificar um pensamento ou até mesmo pra tentar “lacrar” alguém, a expressão “não cansa de passar vergonha” é usada com certeza frequência. Aqui, sem lacração, queria perguntar ao vereador de Santo André Lucas Zacarias se ele não cansa de passar vergonha. Veja o que disse o vereador em manifestação bolsonarista na Avenida Paulista: “Para nós, a bandeira, o Hino e as cores verde e amarela são sagrados”. Vereador, com um bandeirão dos Estados Unidos daquele tamanhão estendido na avenida, carregando as cores de seu país que não são verde e amarela, bem no dia 7 de setembro, data importante em que comemoramos a Independência do Brasil, fazer tal afirmação não lhe deixa envergonhado? Enquanto há vida, haverá tempo de refazer a rota, ou se desculpar pelo equívoco. Pense nisso!

O missivista Paulo Panossian se autointitula jornalista autônomo e diz que o governador de São Paulo não confia na nossa Justiça (Tarcísio e o indulto – 2, dia 5). O nobre missivista deveria saber que isto são bravatas políticas de há muito usadas pela oposição. Como diria a presidente Dilma, “faremos o diabo”. O senhor deve se lembrar de que anistia é usada há muito no Brasil. Volte um pouco no tempo. Todos os de 1964 foram anistiados e ainda conseguiram cargos no governo e recebem uma indenização pelo que passaram, com exceção do sr. Fernando Gabeira, que recusou o valor. Ou seja, contra fatos não há argumentos. Prender o pipoqueiro, a senhorinha da Bíblia e a cabeleireira não dá Ibope. Abraços, sr. Paulo.

‘Na Avenida Paulista: Ato em defesa de Bolsonaro e da anistia atrai 42,2 mil’ (Setecidades, dia 8). No Brasil da insegurança jurídica e da impunidade, condenado foi ‘inocentado’, transgrediu a Lei de Ficha Limpa e, em seguida, num processo sem auditoria pública, foi eleito presidente da República. Em 7 de setembro de 2025, a insatisfação popular, espontânea, sem remuneração financeira nem sanduíche de mortadela, resultou em manifestações por todo o Brasil pela anistia e, principalmente, contra o omisso Senado, indiferente ao anseio coletivo de punição aos guardiões transgressores da Constituição que, culminando num processo baseado em narrativas e documentações forjadas, estão para incriminar os responsáveis por um golpe que não aconteceu. Democracia e segurança jurídica são o Norte para o Brasil crescer.

