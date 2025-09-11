Operação contra balões clandestinos tem ações no Grande ABC

A Polícia Militar Ambiental, em conjunto com o Ministério Público de São Paulo, deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Cangalha II, com foco no combate à fabricação e comercialização clandestina de balões não tripuláveis. A ação ocorreu na Capital e em cidades da Região Metropolitana, incluindo São Bernardo, Santo André e Diadema.



De acordo com a corporação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços identificados como pontos de produção ilegal. A prática é considerada crime e representa riscos de incêndios, acidentes aéreos e danos ambientais, sobretudo neste período do ano em que a vegetação está mais suscetível a queimadas.



Como resultado, a operação apreendeu 79 balões inteiros e 45 partes de balões, além de três armas de fogo, 69 explosivos e sete munições. Também foram localizados três animais silvestres mantidos em cativeiro.



A ação foi coordenada pelo Comando de Policiamento Ambiental em parceria com o Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente), do Ministério Público, que destacaram a importância da integração entre instituições para proteger a vida, o meio ambiente e a segurança coletiva.