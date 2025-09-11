DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Economia

IPCA de agosto cai 0,11%, ante alta de 0,26% em julho, revela IBGE

Com o resultado de agosto, o IPCA acumula alta de 3,15% no ano e avanço de 5,13% em 12 meses

10/09/2025 | 09:16
FOTO: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
FOTO: Marcello Casal Jr/Agência Brasil


O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) caiu 0,11% em agosto, após subir 0,26% em julho, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na manhã desta quarta-feira, 10.

A deflação ficou abaixo da mediana das projeções do mercado: a estimativa central do Projeções Broadcast apontava recuo de 0,16%, dentro de um intervalo de -0,27% a -0,07%.

Com o resultado de agosto, o IPCA acumula alta de 3,15% no ano e avanço de 5,13% em 12 meses. Cinco dos nove grupos que compõem o indicador registraram queda de preços no mês, de acordo com o IBGE.


