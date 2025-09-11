The Town: fãs dos Backstreet Boys tiveram acesso exclusivo aos bastidores do festival

Faltam apenas dois dias para que os fãs dos Backstreet Boys vivam um momento histórico no The Town 2025, em São Paulo. Na terça-feira (10), o festival, em parceria com a Sony Music, promoveu uma experiência exclusiva que abriu os bastidores da Cidade da Música para 30 admiradores sortudos, permitindo que conhecessem o camarim da boy band formada por Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell e Kevin Richardson.



A ação proporcionou aos fãs uma imersão completa na rotina pré-show da banda, com direito a visita ao Artists Village, estúdio de tatuagem, barbearia de luxo e espaços de beleza de alta tecnologia. Entre emoções e risadas, eles puderam ouvir o novo álbum Millennium 2.0, soltar a voz em karaokê acompanhado de banda cover e conferir cada detalhe do espaço reservado para os artistas.



Stephanie Ferreira, jornalista de 27 anos, comentou sua expectativa: “Foi incrível conhecer o camarim! Só de saber que sentei no lugar do AJ, meu artista favorito, já foi emocionante. Estou ansiosa pelo show de sexta-feira. Eles sempre entregam 100% de coração e talento — há 32 anos, mantendo a excelência.”



O The Town 2025 promete uma noite nostálgica no dia 12 de setembro, com os Backstreet Boys como headliners no palco Skyline, celebrando os maiores hits dos anos 90 e 2000. A programação ainda inclui Jason Derulo, CeeLo Green e Jota Quest, enquanto no The One, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Duda Beat e Di Ferrero comandam a pista. No São Paulo Square, se apresentam Snarky Puppy, Leo Gandelman e a São Paulo Square Big Band, com vozes icônicas de Alaíde Costa e Claudette Soares. A programação também conta com os palcos Quebrada, Factory e The Tower Experience, com atrações que vão do novo som das periferias ao eletrônico, garantindo diversidade musical para todos os públicos.



O evento confirma o The Town como referência em música, cultura e experiências únicas, reunindo gerações e estilos em um mesmo espaço e oferecendo aos fãs momentos inesquecíveis antes mesmo do primeiro acorde.