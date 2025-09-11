Brasileiros sacam em julho R$ 310 mi esquecidos em bancos

Os brasileiros sacaram, em julho deste ano, R$ 310,36 milhões em valores esquecidos no sistema financeiro, de acordo com dados divulgados ontem pelo Banco Central. No total, o SVR (Sistema de Valores a Receber) já devolveu R$ 11,34 bilhões a clientes bancários, mas ainda há R$ 10,70 bilhões disponíveis para saque.

O SVR é um serviço do BC no qual o cidadão pode consultar se ele próprio, sua empresa ou pessoa falecida tem dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição, como financeiras e corretoras.

Caso o resultado seja positivo, é possível solicitar a devolução. O serviço do BC é totalmente gratuito. Para a consulta, não é preciso fazer login - basta informar o CPF e data de nascimento do cidadão ou CNPJ e a data de abertura da empresa.

