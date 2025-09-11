DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Previsão do Tempo

Grande ABC terá máxima de até 26°C nesta quarta (10)

Em boa parte das cidades, a mínima deve girar em torno dos 14°C, com máximas variando entre 23°C e 26°C

Natasha Werneck
10/09/2025 | 08:35
FOTO: Natasha Werneck | DGABC
FOTO: Natasha Werneck | DGABC


Os moradores do Grande ABC devem se preparar para uma quarta-feira (10) com clima mais frio e céu encoberto, segundo a previsão do Climatempo. Em boa parte das cidades, a mínima deve girar em torno dos 14°C, com máximas variando entre 23°C e 26°C.

Em Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a tendência é de temperaturas mais baixas em comparação a essa terça-feira (9), com o dia marcado por sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, a cobertura de nuvens deve se intensificar. Nessas cidades, os termômetros variam de 14°C a 23°C.

São Bernardo, São Caetano e Diadema terão um dia parecido com o de ontem, com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. As máximas ficam um pouco mais elevadas: 24°C em São Bernardo e Diadema, e 26°C em São Caetano — a mais alta da região.

A previsão indica que o clima seguirá estável, sem expectativa de chuva significativa, mas com sensação de frio principalmente nas primeiras horas do dia e à noite.


