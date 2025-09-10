DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Trânsito

Anchieta e Imigrantes: fluxo intenso causa lentidão, veja os pontos

Em caso de emergência, os usuários podem acionar a Ecovias, que oferece atendimento 24 horas pelo telefone 0800 019 7878 — que também funciona via WhatsApp —, além dos call boxes (telefones de emergência) instalados ao longo do sistema

Natasha Werneck
10/09/2025 | 08:28
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O trânsito apresenta trechos de lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes na manhã desta quarta-feira (10), de acordo com atualização das 8h da concessionária Ecovias.

Na Rodovia Anchieta, o tráfego é lento do km 13 ao km 10, no sentido São Paulo, devido ao alto fluxo de veículos. Ainda na mesma rodovia e no mesmo sentido, há registro de congestionamento entre os kms 18 e 17. Já na Rodovia dos Imigrantes, os motoristas enfrentam lentidão do km 16 ao km 14, também em direção à capital.

Nos demais trechos sob concessão, as condições de tráfego são consideradas boas. O tempo está encoberto na região de planalto, com registro de chuva no topo da serra e céu nublado na interligação.

Em caso de emergência, os usuários podem acionar a Ecovias, que oferece atendimento 24 horas pelo telefone 0800 019 7878 — que também funciona via WhatsApp —, além dos call boxes (telefones de emergência) instalados ao longo do sistema.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.