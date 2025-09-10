Anchieta e Imigrantes: fluxo intenso causa lentidão, veja os pontos

O trânsito apresenta trechos de lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes na manhã desta quarta-feira (10), de acordo com atualização das 8h da concessionária Ecovias.



Na Rodovia Anchieta, o tráfego é lento do km 13 ao km 10, no sentido São Paulo, devido ao alto fluxo de veículos. Ainda na mesma rodovia e no mesmo sentido, há registro de congestionamento entre os kms 18 e 17. Já na Rodovia dos Imigrantes, os motoristas enfrentam lentidão do km 16 ao km 14, também em direção à capital.



Nos demais trechos sob concessão, as condições de tráfego são consideradas boas. O tempo está encoberto na região de planalto, com registro de chuva no topo da serra e céu nublado na interligação.



Em caso de emergência, os usuários podem acionar a Ecovias, que oferece atendimento 24 horas pelo telefone 0800 019 7878 — que também funciona via WhatsApp —, além dos call boxes (telefones de emergência) instalados ao longo do sistema.