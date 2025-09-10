Vereador quer trans fora de competições femininas

A Câmara de São Bernardo discutirá projeto que propõe proibir a participação de atletas trans em competições esportivas femininas oficiais. A iniciativa é do vereador Luiz Henrique Watanabe (PRTB) e se baseia em pro osta semelhante aprovada em Cuiabá (MT). Watanabe pretende apresentar o texto durante a sessão de hoje, seguindo os moldes do projeto do vereador cuiabano Rafael Ranalli (PL), que foi aprovado em agosto com 19 votos favoráveis. A proposta determina que o critério para a definição das equipes esportivas em competições oficiais seja exclusivamente o sexo biológico, comprovado por documento oficial de identificação civil. Em caso de descumprimento, a medida prevê multa de R$ 5 mil para federações, entidades ou clubes responsáveis. “Sou professor de jiu-jitsu e ex-atleta. É nítida a diferença biológica. Não podemos correr o risco de traumatizar uma menina ou mesmo uma mulher”, afirmou Watanabe.

BASTIDORES

Nos trilhos

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL-foto), celebra uma importante conquista: a chegada à cidade de dois vagões históricos, doados pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A história de Ribeirão Pires, assim como a de todo o Grande ABC, está profundamente ligada aos trilhos. Segundo o prefeito, por se tratar de uma cidade com vocação turística, a iniciativa representa uma forma de resgatar e valorizar o patrimônio cultural ferroviário da região. “Ribeirão, assim como todas as cidades do Grande ABC, começou a nascer a partir das linhas do trem”, destacou.

Ataque à soberania

A deputada estadual Ediane Maria (Psol), de Santo André, protocolou representação na PGJ (Procuradoria Geral de Justiça) contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e organizadores do ato pró-Anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), realizado dia 7 na Av. Paulista. No evento, uma bandeira dos Estados Unidos, com cerca de 40 metros, teve mais destaque do que a do Brasil, o que, segundo a parlamentar, configura contravenção penal pela Lei nº 5.700/1971. Ediane acusou Tarcísio de atacar a soberania nacional e de apoiar pautas golpistas, ao discursar diante da bandeira norte-americana e fazer referências favoráveis ao presidente dos EUA, Donald Trump.

Estilo pet

A vereadora Ana Veterinária (PSD), de Santo André, entrou no clima do Dia do Veterinário (comemorado em 9 de setembro) e apareceu na sessão de ontem com um jaleco personalizado, estampado com seu nome. A escolha não foi à toa: além da formação na área, a parlamentar é conhecida por sua atuação firme na causa animal e por apresentar diversos projetos voltados à proteção dos pets. Estilo com propósito e muito amor pelos animais.

Fatalidade

Ainda sobre a Câmara de Santo André, o presidente da mesa, Carlos Ferreira (MFB), saiu em defesa do secretário de Educação do município, Pedrinho Botaro (PSDB), no caso da criança que conseguiu fugir de uma Emeief da cidade e foi encontrada nas proximidades da unidade. “Não dá para culpar o secretário. Evidentemente, precisamos pedir ao secretário uma atenção melhor a essas unidades e aos funcionários. Quantas mil crianças temos nas creches de Santo André? Não dá para culpá-lo por uma fatalidade dessa”, afirmou.

Língua solta

Após série de sessões tumultuadas, a aparente calmaria na Câmara de São Caetano engana à primeira vista. Nos bastidores há movimentações pesadas para que um vereador deixe o quanto antes a cadeira. O parlamentar é visto com maus olhos por ter a língua solta. Ouve pouco e fala muito, até mesmo o que não deve. A ele vincula-se a pecha de ‘X9’, o famoso dedo-duro. Por mais improvável que seja, o alvo não é o performático vereador das redes sociais, mas sim alguém de perfil sereno.