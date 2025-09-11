DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Após violação do espaço aéreo, Polônia abate drones russos

Tusk disse ter informado a Otan sobre o episódio

10/09/2025 | 10:27
FOTO: Reprodução/X
FOTO: Reprodução/X


O exército da Polônia informou nesta quarta-feira (10) que derrubou drones que violaram o espaço aéreo do país em meio a uma onda de ataques da Rússia contra a Ucrânia.

O primeiro-ministro Donald Tusk escreveu no X que recebeu um relatório do Comando Operacional do Exército sobre "a derrubada de drones que entraram em nosso espaço aéreo e poderiam constituir uma ameaça". Tusk disse ter informado a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) sobre o episódio.

O Aeroporto Chopin de Varsóvia alertou os passageiros que as operações de voo estavam suspensas devido ao fechamento do espaço aéreo de parte do país. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

