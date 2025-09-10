DGABC
Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

Internacional Titulo Ordem executiva

Trump assina ordem para reforçar fiscalização de anúncios de remédios

Em conjunto com a ordem, a FDA afirmou que está enviando milhares de cartas de aplicação da lei para fabricantes de remédios relacionadas a anúncios enganosos

10/09/2025 | 10:21
FOTO: Official White House Photo by Daniel Torok
FOTO: Official White House Photo by Daniel Torok


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira (9) uma ordem executiva pedindo uma intensificação da aplicação federal das regras para anúncios farmacêuticos.

Em conjunto com a ordem, a FDA (Food and Drug Administration) afirmou que está enviando milhares de cartas de aplicação da lei para fabricantes de remédios relacionadas a anúncios enganosos.

Além disso, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos está planejando fechar o que a administração vê como uma brecha que permite que certos anúncios forneçam descrições abreviadas dos efeitos colaterais de remédios.

O esforço de aplicação da lei tem como alvo anúncios de TV de fabricantes de medicamentos, bem como postagens de influenciadores de mídia social e publicidade de telessaúde, disseram funcionários da administração.

As empresas farmacêuticas gastaram mais de US$ 10 bilhões em anúncios de medicamentos prescritos no ano passado, com as 10 principais marcas representando US$ 3,3 bilhões, de acordo com uma análise da MediaRadar. Isso inclui publicidade na televisão, redes de streaming, sites e outros meios.

LEIA TAMBÉM:

Carta de Trump para Epstein que ele negou ter assinado é revelada


