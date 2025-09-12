Bandeira cultural em Santana. Os festeiros da Boa Viagem. Os 90 anos do Palestra. A união da Matemática e a Arte.

“Hoje ainda tem a menção ao Império do Brazil na entrada do CPOR. Sutilezas que demonstram a rica História da Zona Norte.”

Cf. Eduardo Nunes de Carvalho e Sidnei Augusto.

Professor Jorge Pimentel Cintra, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, realiza mais uma Bandeira Cultural, desta vez percorrendo as ruas de Santana, na Zona Norte de São Paulo.

Para nós, do Grande ABC, uma excelente oportunidade de conhecer um pouco mais a história da imigração: no mesmo ano em que eram criados os Núcleos Coloniais de São Bernardo e São Caetano, 1877, o governo imperial criava dois núcleos na Capital, o da Glória, pelos lados do Cambuci, e o de Santana.

Vejam o roteiro. Uma das paradas será a sede da Fazenda Santana, que foi propriedade da Companhia de Jesus nos primórdios de São Paulo e sede do núcleo colonial na segunda metade do século 19.

Em plena Rua Alfredo Pujol, a antiga sede resistiu até 1916. No ano seguinte cedeu espaço ao Quartel de Santana – 43º Batalhão de Caçadores, atual CPOR (Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo). Professor Jorge Cintra tenta, para sábado, agendar uma visita ao local.

ROTEIRO BÁSICO

Passeios e Bandeira Cultura Santana

Coordenação: professor Jorge Pimentel Cintra

Data: sábado, dia 13 de setembro.

Ponto de encontro: 9h30 - Porta da Igreja de Santana. Estacionamento, na Rua Voluntários da Pátria, 2060 (a uma quadra do Metrô Santana)

1. Igreja de Santana (românica).

2. Colégio Padre Antônio Vieira

3. Tramway da Cantareira: história, ramais, Estação Santana. Trem das 11.

4. História e geografia do bairro: a colina, a Fazenda Santana dos Jesuítas, os bandeirantes, sítios históricos (Morrinhos); Caminho para Atibaia, Bragança e Minas Gerais; as primeiras ruas de Santana; as chácaras.

5. Colégio Santana e Capela da Santa Cruz

6. A Chácara Baruel e seus dois palacetes normandos

7. A sede da Fazenda Santana, Solar dos Andradas.

CPOR (visita em agendamento).

Crédito da foto 1 – Blog Tucuruvi Antiga

TRANSFORMAÇÃO. 1917. Inauguração do novo quartel do 43º Batalhão de Caçadores em Santana, hoje sede do CPOR, uma das histórias a serem narradas pelo professor Jorge Cintra neste sábado

FESTA DA BOA VIAGEM

E a história se fez. Abnegados realizaram a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem 2025, semana passada. Novos personagens, novos fiéis, repetiram o esforço de antepassados de várias gerações, séculos atrás. E a padroeira Boa Viagem retornou às ruas, com toda dignidade.

Entre os abnegados, os festeiros. Hilda Breda, presidente da AME, e equipe conseguiram reunir vários antigos festeiros, de várias festas, em missa celebrada no sábado, dia 6.

A igreja estava linda. Como foi que se conseguiu colocar todas aquelas enormes fitas sustentadas do alto do telhado da velha matriz, novíssima basílica?

Nem todos os festeiros que assistiram à missa estão nas fotos. Os que estão, representam os demais. O mexicano pároco reitor, Alejandro Cifuentes Flores, incorporou-se definitivamente a São Bernardo. E a cidade manteve a chama da nossa mais antiga manifestação religiosa. Que venha 2026.

Crédito das fotos 2 e 3 – Josival Lopes, PNSBV

OS FESTEIROS. Ana Maria de Oliveira Pontes, Irene Sesmilo Gastaldo, Ester Dalmolin Oneda, Marilda Zoboli Bechelli e Orlando Battistini

OS FESTEIROS 2. Adão Fernandes da Luz, Hilda Breda, Irene Semilo Gastaldo, Ana Maria de Oliveira Pontes, Leonilda Montibeller Zoboli, Renato Bechelli, Marcos Rogério da Silva, Maria Regina Ruiz da Silva, Adeci Lira Galindo Luz, Gerson Marotti, Marilda Zoboli Bechelli, Conceição Gerbelli Trabachini e Luiz João Marotti

OS 90 ANOS DO PALESTRA

Para celebrar os 90 anos (1935-2025), o Palestra de São Bernardi fará uma partida amistosa de futebol amanhã, sábado, dia 13, a partir das 10h da manhã, no Estádio Almerindo Protti, campo do Brasil, no bairro Nova Petrópolis.

Os adversários serão os veteranos do Palmeiras, com Ademir da Guia e César Maluco como atrações especiais. Haverá várias homenagens. Compareça. Traga um quilo de alimentos. A coleta será transferida para a Casa de Repouso Dona Adelaide.

ARTE EM MAUÁ

Gostaria de convidar os leitores da Memória para a abertura da exposição “Fractomas e Outras Abstrações”, de Arthuro Cordume.

Será nesta sexta-feira, dia 12, às 19h, na Pinacoteca de Mauá, junto ao Teatro Municipal.

Arthuro focaliza a união da matemática com arte a partir de fractais, que é um conceito matemático. Depois, utiliza os fractais como base para criar arte digital.

A exposição terá dez obras impressas em material fotográfico e cinco obras táteis para que deficientes visuais também consigam apreciar essas obras. Exposição irá até 12 de outubro.

Cecília Camargo - Mauá

NAS ONDAS DO RÁDIO

GRANDE ABC E VOCÊ

Comunidade da Vila Helena está em festa para comemorar, em 19 de setembro, o dia consagrado à sua padroeira, Nossa Senhora da Salete.

O início das festividades, quarta-feira, teve novena e a participação de nove padres. Prosseguirá pelos dias seguintes.

Dia 19, a adoração eucarística terá a presente do bispo diocesano, dom Pedro Carlos Cipolini.

E no dia 21, no encerramento, missa celebrada pelo padre José Silva, pároco local, seguida de carreata e almoço festivo.

Produção, apresentação e texto de abertura: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).

QUINTA AVENIDA

Nesta edição, desfile de gravações do movimento que ficou conhecido como Bossa Nova.

Presenças: Astrud Gilberto, Tom Jobim. Vinícius de Moraes, Toquinho, João Gilberto, entre outros, com grandes sucessos da época.

Sexta-feira a partir das 12 horas e reapresentação na segunda no mesmo horário. Para ouvir, acessar o site: www.radio365.com.br/radio-365-news/

Disponível no YouTube. Digitar: quinta avenida- ronaldo benvenga e clicar em vídeos. Também no Facebook. Digitar ronaldo guilherme benvenga

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 12 de setembro de 1975 – Edição 2849

MANCHETE – Situação vence eleição sindical dos metalúrgicos.

Com 82% dos votos, a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André reelegia-se para mais três anos.

Votaram 10.080 dos 11.602 associados. Situação, com chapa encabeçada por benedito Marcilio, obteve 8.276 votos; oposição, do candidato José Ribeiro dos Santos, conseguiu 1.475 votos.

SANTO ANDRÉ – Marcilio Giovanetti eleito para presidir a primeira diretoria de Patrulheiras Mirins.

HOJE

Dia Nacional da Recreação

Dia da Seresta

Dia Mundial do Crochê

Dia do Médico Urologista

Dia do Operador de Rastreamento.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Jaguariúna, criado em 1953 ao emancipar-se de Mogi Mirim.

Pelo Brasil: Barra de São Francisco (PE), Canoinhas (SC), Castelo do Piauí (PI), Chorrochó (BA) e Ipameri (GO).

Festa do Santíssimo Nome de Maria

12 de setembro

Instituída pelo papa Inocêncio XI para comemorar a vitória sobre os turcos na Batalha de Viena em 1683.

Ilustração: Diocese de Santo André