Saiba como agir caso tenha o voo cancelado por mau tempo

Viajar de avião costuma ser uma experiência memorável, mas nem sempre tudo sai como o planejado. Um dos contratempos mais comuns enfrentados pelos passageiros é o cancelamento de voos em casos de mau tempo. Condições climáticas adversas, como tempestades, neblina densa, ventos fortes ou até neve, podem comprometer a segurança das operações e levar à suspensão de decolagens e pousos.

A AirHelp, empresa de tecnologia de viagens que auxilia passageiros em interrupções de voos, traz algumas dicas e orientações sobre como proceder para minimizar os transtorno. Assim que for informado sobre o cancelamento, entre em contato com a companhia pelos canais oficiais - telefone, e-mail, aplicativo ou balcão. Tenha em mãos o número da reserva e solicite opções de reacomodação ou reembolso.

Mesmo em situações causadas por mau tempo, a companhia tem deveres a cumprir. O passageiro pode optar por remarcar o voo sem custo adicional ou receber o reembolso total da passagem. Em caso de espera prolongada, a empresa deve fornecer assistência.