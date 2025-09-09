Saiba como agir caso tenha o voo cancelado por mau tempo

AirHelp orienta passageiros sobre os procedimentos corretos e os direitos garantidos por lei em caso de cancelamentos causados por condições climáticas adversas
Viajar de avião costuma ser uma experiência memorável, mas nem sempre tudo sai como o planejado. Um dos contratempos mais comuns enfrentados pelos passageiros é o cancelamento de voos em casos de mau tempo. Condições climáticas adversas, como tempestades, neblina densa, ventos fortes ou até neve, podem comprometer a segurança das operações e levar à suspensão de decolagens e pousos.
A AirHelp, empresa de tecnologia de viagens que auxilia passageiros em interrupções de voos, traz algumas dicas e orientações sobre como proceder para minimizar os transtorno. Assim que for informado sobre o cancelamento, entre em contato com a companhia pelos canais oficiais - telefone, e-mail, aplicativo ou balcão. Tenha em mãos o número da reserva e solicite opções de reacomodação ou reembolso.
Mesmo em situações causadas por mau tempo, a companhia tem deveres a cumprir. O passageiro pode optar por remarcar o voo sem custo adicional ou receber o reembolso total da passagem. Em caso de espera prolongada, a empresa deve fornecer assistência.
Registre todas as comunicações com a companhia e guarde comprovantes de gastos extras, como alimentação e transporte. Isso pode facilitar eventuais pedidos de reembolso ou ações judiciais. Se houver previsão de longa espera, considere outras opções viáveis. Confirme com a empresa as condições para reacomodação ou transporte por via terrestre.
A AirHelp aindad diz que contratar um seguro-viagem é uma forma de se proteger contra despesas inesperadas com hospedagem, alimentação e transporte alternativo. É especialmente útil em viagens internacionais ou com crianças.
