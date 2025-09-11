Visto eletrônico vai facilitar a entrada no Brasil durante a COP30

Os participantes estrangeiros da COP30 (30ª Conferência das Partes) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima contarão com um visto eletrônico para entrada no Brasil. Implementado pelo MRE (Ministério das Relações Exteriores) e desenvolvido pelo Serpro, o sistema entrou em operação em julho de 2025. Estrangeiros de países dos quais o Brasil exige visto poderão fazer todo o processo online, sem precisar ir a consulados ou embaixadas.

André Agatte, diretor de Negócios, Governos e Mercados do Serpro, destacou que a simplificação do processo de visto é fundamental para viabilizar a participação de todos em um evento de escala global. “A iniciativa agiliza a emissão dos vistos e ainda promove inclusão e acessibilidade, aspectos essenciais para um encontro internacional dessa magnitude”, afirmou.

A Embaixadora Márcia Loureiro, Secretária de Comunidades Brasileiras e Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty, afirmou que “o lançamento da plataforma de vistos eletrônicos para a COP30 marca avanço significativo no processo de transformação digital dos serviços oferecidos pelo Ministério das Relações Exteriores. Ao promover maior agilidade e acessibilidade para requerentes de vistos em todo o mundo, a medida reafirma o compromisso com a modernização dos sistemas consulares, ao mesmo tempo em que reforça o empenho do Brasil em promover a governança digital e ambiental”.

Como vai funcionar

Os participantes inscritos e confirmados no evento, oriundos de países dos quais se exige visto para entrada no Brasil, não precisarão mais procurar um consulado. Todo o processo será feito online, por meio de um link enviado pela organização da COP30. Ao acessá-lo, o solicitante preencherá um formulário simplificado. Após a emissão, o visto eletrônico poderá ser impresso ou apresentado na tela do celular na chegada ao Brasil.

O superintendente de Soluções para Governo do Serpro, João Paulo Novais, ressalta que as inovações implementadas nesse projeto representam um avanço significativo e deixarão um legado para o MRE. “Entre os destaques, estão o processo totalmente digital, a substituição da etiqueta no passaporte por um documento eletrônico validado online e a criação de um novo domínio para registro e operacionalização das demandas”, apontou. Segundo ele, esses recursos servirão de base para modernizar futuras emissões de vistos eletrônicos.

De acordo com o superintendente de Negócios do Serpro, Alexandre Ávila, que atua junto ao MRE, o novo sistema representa um avanço importante na forma como o Brasil se prepara para eventos internacionais. “O visto eletrônico torna o processo mais rápido, seguro e acessível, reduzindo etapas burocráticas e proporcionando uma experiência mais fluida para os participantes. É uma solução que reforça o compromisso do Brasil com a inovação, a eficiência e o acolhimento em grandes eventos globais como a COP30”, afirmou.