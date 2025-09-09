DGABC
Economia Titulo Em Brasília

Não há data certa ainda, diz Hugo Motta sobre votação do IR

Mais cedo, o deputado realizou em sua residência oficial, em Brasília, uma reunião com os líderes das bancadas

09/09/2025 | 15:07
FOTO: Marina Ramos / Câmara dos Deputados
FOTO: Marina Ramos / Câmara dos Deputados


O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que ainda não há data para pautar o projeto sobre a ampliação da isenção do IR (Imposto de Renda).

As declarações ocorreram na tarde desta terça-feira, 9, e foi dada a jornalistas na Câmara. De acordo com o parlamentar, o assunto deve ser discutido na próxima reunião do colégio de líderes. "Não tem uma data certa ainda", declarou o parlamentar.

Mais cedo, Motta realizou em sua residência oficial, em Brasília, uma reunião com os líderes das bancadas. Segundo deputados que participaram do encontro, o acordo foi pautar apenas projetos consensuais nesta semana.

