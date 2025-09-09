DGABC
Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

Turismo Titulo Experiências culturais e gastronômicas

Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes ganha minidocumentário

Nos dias 27 e 28, o Festival Fartura BH transforma o Mirante Belvedere, em Belo Horizonte, em um ponto de encontro para quem busca vivenciar a essência da cozinha mineira — uma das mais celebradas do Brasil

Natasha Werneck
09/09/2025 | 15:05
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Minas Gerais se prepara para um mês de setembro recheado de experiências culturais e gastronômicas. Nos dias 27 e 28, o Festival Fartura BH transforma o Mirante Belvedere, em Belo Horizonte, em um ponto de encontro para quem busca vivenciar a essência da cozinha mineira — uma das mais celebradas do Brasil.

Em meio às programações do festival, o Bradesco, patrocinador do evento, apresenta o minidocumentário Sabores de Tiradentes, produção que mergulha nos sabores e memórias da culinária mineira. O filme foi gravado durante o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes 2025, que conta com o apoio do banco há quase 15 anos, e mostra como a cozinha local ultrapassa o prato: é tradição, identidade e afeto.

A narrativa é conduzida por duas mulheres que simbolizam essa força: Carla Josiane, produtora de alimentos artesanais e chef de cozinha, e Fernanda Fonseca, também chef. Ambas tiveram suas trajetórias impulsionadas pelo festival de Tiradentes e representam o protagonismo feminino, o resgate dos ingredientes da terra e a valorização do fazer artesanal.

“O Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes é um espaço único para celebrar a diversidade que só o Brasil tem. Por meio da plataforma Bradesco Cultura, queremos impulsionar histórias como as de Carla e Fernanda, que transformam ingredientes em memória e afeto, conectando pessoas e territórios à nossa marca”, afirma Raquel Bonaparte, head de experiência de marca do Bradesco.

O minidocumentário faz parte da plataforma Bradesco Cultura, que reforça o compromisso do banco em apoiar e difundir iniciativas culturais brasileiras, sempre valorizando narrativas autênticas que fortalecem a identidade do país.


