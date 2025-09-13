DGABC
DGABC

Sábado, 13 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Astrologia

João Bidu: previsões dos signos do horóscopo neste sábado (13)

Astrólogo detalha como será o dia para Aries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes

João Bidu
13/09/2025 | 06:00
Compartilhar notícia
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O que os astros reservam para você hoje, sábado (13)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

O sábado chega com energias positivas para finalizar pendências e aproveitar o lazer com pessoas queridas. O diálogo e o bom humor são suas chaves para o sucesso hoje, seja na conquista ou na relação com o seu amor. Use todo seu charme!

Cor: MAGENTA

Palpite: 03, 57, 48

Aproveite as boas vibrações para as finanças e a rotina! Uma oportunidade real de acumular dinheiro está a sua espera. No amor, prepare-se para momentos intensos! O relacionamento ganha solidificação e carinho. Portanto, concentre-se em suas metas e voe alto!

Cor: VIOLETA

Palpite: 13, 23, 32

Com ótimas energias, o sábado promete ser produtivo para o trabalho e diversão. Use suas habilidades para finalizar tarefas cedo e aproveite seus hobbies favoritos. Na vida amorosa, confie em si e demonstre seu interesse. Aproveitem para se divertir juntos!

Cor: PRETO

Palpite: 31, 58, 49

O sábado promete ser animado, apesar dos desafios. Priorize tarefas que exigem menos interação para evitar conflitos. Em situações de equipe, confie na sua intuição. Um bom papo pode ajudar na conquista e um programa reservado cairá bem se estiver comprometido.

Cor: PRATA

Palpite: 02, 11, 38

Inicie o sábado com foco em negócios lucrativos, a energia está positiva! Mais tarde, conte com a presença e suporte dos amigos sob a proteção da Lua. No romance, aposte na sinceridade e compartilhe suas esperanças. Abra-se para novas possibilidades amorosas.

Cor: ROXO

Palpite: 18, 48, 21

Hoje é dia de focar na carreira, mergulhar de cabeça no trabalho e encantar a todos com seu brilho. Seja ousado! Sol e Mercúrio estão a seu favor, enfatizando suas qualidades. No amor, há sinal de estabilidade. Faça o dia valer a pena!

Cor: CINZA

Palpite: 47, 02, 20

LEIA TAMBÉM:

Astrologia na rotina de estudos: dicas para cada signo render mais

Sábado de sossego, Libra! Acorde com calma e recolhimento, mas contagie todos com seu otimismo mais tarde. Aproveite para planejar uma viagem, voltar aos estudos e flerte com um romance à distância. Você será a alegria da noite!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 20, 38, 29

Desapegue de antigos ciclos e abra espaço para novidades em sua vida! Aproveite a energia positiva com amigos e esteja aberto para um possível romance que venha através deles. Agite sua intimidade com o desejo ardente.

Cor: AZUL-ESVERDEADO

Palpite: 50, 05, 59

Sol e Mercúrio enviam as melhores vibrações para o trabalho! Interaja e firme acordos. As parcerias estão em alta! No amor, se está trocando mensagens com alguém, a relação pode evoluir. Com compromisso? Dia ideal para conversar sobre o futuro a dois.

Cor: AMARELO-OURO

Palpite: 46, 37, 30

Foco no trabalho hoje! O astral leve favorece viagens e contato com pessoas queridas e distantes. A rotina pode ser desafiadora, mas mantenha o bom humor ao lado do par. Amor à distância tem grandes chances. Faça valer a pena!

Cor: AZUL

Palpite: 07, 38, 25

Surpresas podem marcar o início do seu dia, mas a sorte está ao seu lado. É a hora perfeita para começar algo novo. Seu carisma, em alta, promete ser o centro das atenções e do romance. Mantenha-se ousado e apaixonado!

Cor: ROSA

Palpite: 59, 32, 24

Sábado repleto de boas vibrações nos relacionamentos! Fique perto de quem te faz bem e curta um tempo com a família. O trabalho flui com praticidade, especialmente em casa. Surpresas no amor estão previstas! Aproveite bem o dia.

Cor: BRANCO

Palpite: 29, 11, 38


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.