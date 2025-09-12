João Bidu: previsões dos signos do horóscopo nesta sexta-feira (12)

O que os astros reservam para você hoje, sexta-feira (12)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Sextou com energia para focar no trabalho e no dinheiro. Oportunidades lucrativas podem surgir hoje, mas mantenha segredo para evitar invejosos. À noite, aproveite a Lua em Gêmeos para se comunicar, paquerar e curtir com amigos. Sintonia perfeita com seu par!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 56, 27, 45

Arrase neste final de semana com toda a sua energia e foco! Seu charme e comunicação serão seus trunfos. Procure sair da rotina e se divertir no amor. O céu é o limite para suas conquistas, acredite nisso e vá em frente.

Cor: ROSA

Palpite: 47, 20, 11

O dia começa favorável para assuntos familiares. Desafios podem surgir, mas com cautela e diplomacia no trabalho, tudo será superado. Mais tarde, a Lua em seu signo renova seu ânimo para conquistas pessoais e amorosas! Mantenha sua vibe alta e aproveite.

Cor: PRETO

Palpite: 20, 36, 47

Sexta-feira pede energia na comunicação e na busca por projetos pessoais! Iniciar um novo projeto no trabalho e acolher amizades traz bons frutos. A noite pede resiliência, mas promete sintonia no amor e possíveis boas surpresas. Fique aberto!

Cor: VERDE

Palpite: 42, 17, 08

Sexta-feira cheia de surpresas financeiras! Use a confiança extra dos astros para alcançar grandes objetivos na carreira. Novidades positivas para quem procura emprego. À noite, prepare-se para laços afetivos fortes e uma conquista emocionante.

Cor: MARROM

Palpite: 15, 51, 24

Sextou com confiança ! Seu destaque nas tarefas em equipe favorece interações e novos conhecimentos. Ótimas energias para viagens e estudos. De olho na paquera durante o dia, pois à noite, o foco pode mudar. Dê mais atenção ao romance!

Cor: PINK

Palpite: 31, 06, 51

Sextou com intuição em alta! Enfrente as mudanças, elas podem abrir novas oportunidades, especialmente no trabalho. Finalize o que é necessário e abra espaço para o novo. À noite, espere diversão e animação no amor. Aproveite!

Cor: CEREJA

Palpite: 18, 16, 45

Os astros prometem amizades fortes e conexões que aquecem o coração. Seu brilho se destaca na colaboração com outros. Momento ideal para finalizar projetos! À noite, prepare-se para uma química sensual no amor e na paquera!

Cor: AMARELO

Palpite: 36, 34, 09

Comece a sexta com foco na carreira e prepare-se para ótimas notícias, seu esforço será notado. À noite, a Lua em Gêmeos envia ótimas vibes para o romance. Aproveite a descontração nos relacionamentos e faça esse lance recente se firmar de vez!

Cor: CINZA

Palpite: 51, 17, 33

Sexta-feira cheia de energia positiva! Viagens, estudos e contatos podem trazer oportunidades. Hora de se destacar no trabalho e explorar seu lado criativo. Bom momento para a paquera. Na vida a dois, aproveite um amor repleto de alto-astral e animação!

Cor: AMARELO

Palpite: 19, 03, 48

Hoje é dia de cuidar do corpo e dar o melhor no trabalho, promovido por uma troca positiva entre Sol e Júpiter. Ótimo dia para quem trabalha em casa ou com produtos domésticos. Pense em investir na casa própria. A noite promete romance e descontração.

Cor: MAGENTA

Palpite: 18, 45, 25

Sextou com tudo! Use hoje sua agilidade mental e habilidades de comunicação para arrasar no trabalho e animar sua vida social. Parcerias e família serão favorecidas. Na paquera, o seu charme brilhará e o romantismo vai incendiar a relação. Viva o amor!

Cor: BRANCO

Palpite: 56, 09, 29