Veja o obituário do Grande ABC deste dia 10 de setembro de 2025

SANTO ANDRÉ

Neusa Braga Veras Seabra, 96. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Terezinha Sebastiana Ribeiro, 93. Natural de Monsenhor Paulo (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oswaldo Deligenti, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Celso Alves de Lima, 81. Natural de Pompéia (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

Augusto César Henriques, 78. Natural de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 5. Memorial Planalto.

Juvenal Aleixo de matos, 77. Natural de Lucélia (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Gomes de Souza, 76. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia na Vila Linda, em Santo André. Serralheiro. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Fortunato Zago, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Oratório, em São Paulo, Capital. Dia 5, em Santo André. Memorial Planalto.

Claudemir Antonio Arena, 70. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Serralheiro. Dia 5. Memorial Phoenix.

Edivaldo Alexandre da Silva, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Autônomo. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilton Arrais, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Douglas de Almeida Carlos, 47. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Ajudante geral. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Alberto Fonseca Barbosa, 42. Natural de Manaus (Amazonas). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leandro Iria de Lima, 42. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônomo. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Idia Egídia Diógenes Alves Viana, 97. Natural de Santo Antonio da Alegria (SP). Residia no Jardim Sandra, em São Paulo, Capital. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Hermano Zaqueo, 92. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Cristina Meireles Vertematti, 67. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Felícia dos Santos Rodrigues, 54. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 5, em Diadema. Cemitério Municipal da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Antonio Albano Martins, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Apolinário dos Santos, 83. Natural do Estado de Alagoas. Residia no bairro Taboão. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Edivaldo César Galanti, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Inocência dos Santos Silva, 53. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Aparecida Moreira Fraile, 58. Natural de Santa Isabel do Ivaí (Paraná). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Vera de Queiroz Delegredo, 58. Natural de Mauá. Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Comerciante. Dia 5, em Santo André. Jardim da Colina.

RIBEIRÃO PIRES

Milca da Cruz de Souza, 78. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Celso Aparecido Fazero, 74. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 2. Jardim da Colina.

Rosália Rodrigues Bezerra, 67. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.