Sessão da Tarde desta segunda-feira (8): veja o filme exibido na TV Globo

A TV Globo traz nesta segunda-feira, 8 de setembro, o filme 2 Corações, um drama romântico inspirado em histórias reais, que emociona ao mostrar como destinos inesperados podem se cruzar de forma surpreendente.



Dirigido por Lance Hool e lançado em 2020, o longa conta com Jacob Elordi, Tiera Skovbye, Adan Canto e Radha Mitchell no elenco. A trama acompanha duas histórias de amor que parecem distantes, mas que acabam se conectando de maneira improvável.



De um lado, Chris vive a rotina de um jovem universitário e se apaixona por sua colega de classe Sam, iniciando um romance cheio de intensidade e descobertas. Paralelamente, Jorge enfrenta desafios de saúde e encontra o amor ao lado da comissária de bordo Leslie, interpretada por Radha Mitchell.



O ponto de conexão entre essas histórias acontece de forma dramática: após um trágico acidente, Chris tem órgãos doados que salvam a vida de Jorge, criando um elo inesperado entre os dois casais. O filme não só explora o romance, mas também a força da solidariedade e o impacto do transplante de órgãos, mostrando como vidas podem se transformar através de gestos de generosidade.



2 Corações é uma narrativa que mistura emoção, suspense e esperança, destacando como pequenas coincidências podem ter consequências enormes, e como o amor e a coragem podem se manifestar de formas surpreendentes.



O filme vai ao ar na Sessão da Tarde desta segunda-feira, às 15h25 no horário de Brasília.