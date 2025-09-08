Grande ABC terá novas audiências sobre implantação de Instituto Federal

A segunda rodada de audiências públicas para discutir a chegada dos dois primeiros campi do IF (Instituto Federal) ao Grande ABC será realizada na próxima semana. Os encontros acontecem em Diadema, no dia 15 de setembro, e em Mauá, no dia 17 de setembro, sempre às 18h30.

Em Diadema, a audiência será na Fundação Florestan Fernandes (Rua Manuel Nóbrega, 1149, Vila Conceição). Já em Mauá, a reunião ocorrerá no Teatro Municipal (Rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia).

Nesta etapa, o IF apresentará um estudo sobre eixos tecnológicos e cursos mais aderentes às necessidades locais, levando em conta as características econômicas e sociais da região.

A instalação do instituto no Grande ABC é uma reivindicação antiga, articulada desde 2013 por sindicatos, empresas e pelo Consórcio Intermunicipal, que tem defendido a criação de uma rede de ensino técnico e integral gratuita voltada para o desenvolvimento regional.

As primeiras audiências, realizadas em agosto, serviram para apresentar o projeto do IF e recolher sugestões da comunidade. Na ocasião, estudantes, educadores, representantes da sociedade civil e autoridades locais marcaram presença.