Corinthians renova contrato de Gustavo Henrique até 2027

O Corinthians renovou, nesta segunda-feira (8), o contrato do zagueiro Gustavo Henrique até dezembro de 2027. Anteriormente, o jogador alvinegro tinha vínculo até o fim deste ano.

Gustavo Henrique chegou ao Corinthians em janeiro de 2024 e desde lá, participou de 56 partidas, com quatro gols marcados. O defensor foi considerado como peça importante na conquista do título do Campeonato Paulista 2025.

“É uma continuação de uma história. Um trabalho que fiquei muito feliz pelo reconhecimento do clube. Estamos juntos mais dois anos”, comentou o atleta nas redes sociais do clube.