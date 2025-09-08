DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

'O Perigo de Estar Lúcida': sobre o que é o livro que Odete Roitman lê em 'Vale Tudo'

08/09/2025 | 12:42
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


No último sábado, 6, Odete Roitman, personagem vivida por Débora Bloch na reprise de Vale Tudo, apareceu lendo o livro O Perigo de Estar Lúcida, da jornalista e ficcionista espanhola Rosa Montero, um dos destaques da última Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Na cena, Odete aparece lendo o livro, quando é distraída por César Ribeiro (Cauã Reymond).

A reação do público foi imediata. O livro publicado no Brasil pela editora Todavia, com tradução de Mariana Sanchez, alcançou o topo da lista dos mais vendidos em Literatura Europeia na Amazon. Na manhã desta segunda-feira, o livro figurava na posição de número 71 do ranking geral.

Em O Perigo de Estar Lúcida, a escritora mescla ensaio e ficção para entender melhor as conexões entre o criar e a loucura. O livro é resultado de um estudo sobre as ligações entre criatividade e instabilidade mental que Montero fez tendo como base a sua própria experiência pessoal e na leitura de inúmeros livros sobre psicologia, neurociência, literatura e memória de grandes escritores.

No volume, a espanhola compartilha curiosidades surpreendentes sobre como nosso cérebro funciona na hora de criar, decompondo todos os aspectos que influenciam a criação e reunindo-os diante dos olhos do leitor enquanto escreve.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.