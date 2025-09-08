Quem é Nivardo Paz, compositor sertanejo acusado de assédio e estupro por duas cantoras

Nivardo Paz, conhecido nos bastidores do sertanejo por compor músicas para artistas como Simone Mendes, Maiara & Maraisa e Henrique e Juliano, tornou-se o centro de uma grave denúncia. Ele foi acusado de assédio sexual e estupro por duas cantoras, Paolla Diaz e Hevelin Lorys, em reportagens exibidas pelo programa Domingo Espetacular, da Record.

As duas vítimas não se conheciam até que suas denúncias vieram a público. Ambas relatam episódios semelhantes: contatos feitos por Nivardo pelas redes sociais, promessas de parcerias musicais e encontros que, segundo elas, terminaram em violência.

O Estadão entrou em contato com a defesa das cantoras Paolla Diaz e Hevelin Lorys, e aguarda posicionamento. Até o momento, a defesa de Nivardo Paz não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestações.

Quem é Nivardo Paz

Natural de Itainópolis, no interior do Piauí, Nivardo Paz é um nome conhecido nos bastidores da música sertaneja. Autor de grandes sucessos como Recaídas, da dupla Henrique & Juliano, Prisão sem Grade e Invasões ? canções compostas em parceria com Maiara & Maraisa e interpretada por Jorge & Mateus ?, ele se consolidou como um dos compositores mais requisitados do gênero nos últimos anos. Além disso, já atuou na produção musical de Simone & Simaria e, ao lado de Simaria, assina o hit Meu Violão e o Nosso Cachorro, que marcou o álbum Bar das Coleguinhas.

O relato de Paolla Diaz

Paolla Diaz contou que o compositor a procurou após ouvir uma de suas composições. Segundo ela, ele teria afirmado que artistas como Simone Mendes, Maiara & Maraisa e Lauana Prado estavam em busca de novas músicas, e elogiou o trabalho da cantora.

O encontro entre os dois aconteceu no apartamento de Nivardo, onde, segundo Paolla, o ambiente já a deixou desconfortável. "Quando me deparei com ele, ele estava com poucos trajes e me assustei. Eu entrei em choque", disse. Ela relatou que o compositor ofereceu bebida, que ela recusou, e que tentou impedi-la de sair. Apesar disso, ela conseguiu deixar o local e chamou a polícia.

Nivardo chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado após pagar fiança. O processo, porém, foi arquivado por falta de provas. A cantora reabriu a denúncia na Delegacia da Mulher e afirmou que nem todas as evidências foram registradas no boletim original.

A denúncia de Hevelin Lorys

A segunda acusação veio da também cantora Hevelin Lorys, que, ao ver a denúncia de Paolla, decidiu tornar público o que passou. De acordo com ela, o contato com Nivardo começou com a proposta de gravação de um EP e DVD, com a promessa de envolvimento de artistas como Lauana Prado e Simaria.

O encontro, dessa vez, foi marcado em um hotel. Hevelin relata que aceitou uma bebida e, a partir daí, perdeu a consciência. "Quando dei fé de tudo, estava de calcinha, debaixo do chuveiro e comecei a chorar pedindo pra ele não fazer nada", contou. Segundo ela, Nivardo a tocava e se referia a ela como "anjo".

O compositor apresentou uma versão diferente: afirmou que a cantora ficou muito bêbada e que apenas tentou ajudá-la. Negou ter se aproveitado da situação e disse que o áudio, em que aparentemente admite ter agido de forma imprópria, foi gravado sob efeito do álcool.

Negativas e repercussão

Em sua defesa, Nivardo nega qualquer intenção sexual nos encontros e classifica as denúncias como falsas. Sobre Paolla, afirmou que estava vestido normalmente e que não tentou nada. Em relação a Hevelin, disse que cuidou dela enquanto ela passava mal e que as falas registradas em áudio não devem ser levadas em conta por conta da embriaguez.

Silvana Campos, advogada das duas cantoras, reforçou que os artistas cujos nomes foram citados por Nivardo não têm qualquer ligação com os episódios denunciados. Segundo ela, embora o compositor tenha contato com grandes nomes do sertanejo, é pouco provável que esses artistas tenham conhecimento sobre o comportamento denunciado.