Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

Política Titulo

'Anistias contribuíram para criar uma cultura golpista no Brasil', diz historiador

08/09/2025 | 11:45
O Supremo Tribunal Federal (STF) deve concluir nesta semana um julgamento inédito na história política brasileira. A partir desta terça-feira, dia 9, começam a ser proferidos os votos dos cinco ministros da 1ª Turma da Corte na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022. O primeiro julgamento envolve o chamado "núcleo crucial" da trama, que tem como réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete colaboradores de seu governo, sendo cinco deles militares.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o historiador Daniel Aarão Reis, professor emérito da Universidade Federal Fluminense, disse que a história republicana brasileira teve golpes e tentativas de golpes nunca antes apreciadas pelo Judiciário. "As anistias contribuíram para criar uma cultura golpista no Brasil", afirmou. Mas, para ele, uma eventual condenação não significa a solução do problema. "Não podemos ter ilusões de que uma condenação jurídica irá encerrar uma tradição. As ideias antidemocráticas estão em evidência no Brasil e no mundo", ressaltou Reis.


