Morre Rick Davies, vocalista e fundador do grupo Supertramp

Rick Davies, cantor e fundador do grupo britânico Supertramp, morreu no sábado, dia 6, aos 81 anos, após tratamento por mais de dez anos de um câncer, anunciou a banda no domingo, dia 7. Davies fundou, em 1969 ao lado de Roger Hodgson, o Supertramp, um grupo de rock progressivo que se tornou conhecido pelo grande sucesso Breakfast in America, de 1979, que vendeu mais de 18 milhões de cópias e ganhou dois prêmios Grammy.

A banda é dona de outros grandes sucessos, como Goodbye Stranger, Give a Little Bit, Dreamer, Take the Long Way Home e It's Raining Again, entre outros.

"Ele foi a voz e o pianista por trás das músicas mais icônicas do Supertramp, deixando uma marca indelével na história do rock", afirma a mensagem publicada na página do grupo nas redes sociais.

"Seus vocais emocionantes e seu toque inconfundível no Wurlitzer se tornaram o coração do som da banda", acrescentou o grupo.

Davies, nascido em 1944 em Swindon, no Reino Unido, morreu em sua residência em Long Island, nos Estados Unidos, segundo a imprensa.

O músico, que era cantor e tecladista, é o compositor de canções como Goodbye Stranger ou Bloody Well Right.

Davies era o único membro fundador do Supertramp que permanecia na banda desde a saída de Hodgson em 1983, que optou pela carreira solo. Em 2015, o cantor anunciou que sofria de um mieloma múltiplo, um tipo de câncer na medula óssea, e iniciou um "tratamento agressivo" que obrigou o Supertramp a cancelar uma turnê europeia. A luta contra a doença nunca parou e o grupo não voltou a subir nos palcos. (Com agências internacionais).