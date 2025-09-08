DER-SP ativa 40 novos radares em rodovias estaduais a partir de terça (9)

O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) vai ativar 40 novos radares de fiscalização eletrônica em pontos estratégicos de rodovias estaduais a partir da zero hora desta terça-feira (9). Com a medida, o total de equipamentos em operação no estado chega a 191 radares.



Segundo o presidente do DER-SP, Sergio Codelo, a instalação dos radares faz parte do compromisso do governo paulista de reduzir acidentes a zero. “Os equipamentos estão em trechos críticos e devidamente sinalizados, garantindo que a fiscalização seja eficiente e contribua para salvar vidas”, afirmou.



Os radares são distribuídos em trechos com histórico de acidentes, excesso de velocidade, travessias de fauna e características geométricas de risco. Eles fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.



O DER-SP destaca que os demais equipamentos ainda em fase de implantação passarão por testes e homologação antes de entrarem em operação. A lista completa dos pontos de fiscalização está disponível no site oficial do DER-SP, e o início da operação de cada radar será amplamente divulgado pelos canais oficiais do governo e pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo.



Veja a lista

Rodovia / Km / Sentido / Município / Velocidade

- SP 008 132,520 Norte/Sul Socorro 60/60

- SP 063 032,507 Leste/Oeste Itatiba 40/40

- SP 095 049,200 Oeste Amparo 60/60

- SP 147 039,281 Leste/Oeste Itapira 80/80

- SP 360 137,500 Norte/Sul Amparo 60/60

- SP 097 019,400 Norte/Sul Porto Feliz 80/80

- SP 129 053,500 Norte/Sul Tatuí 60/60

- SP 141 019,400 Norte/Sul Tatuí 80/80

- SP 250 306,750 Leste/Oeste Apiaí 60/60

- SP 261 124,260 Norte Macatuba 50/50

- SP 261 124,860 Sul Macatuba 50/50

- SP 321 345,200 Sul Bauru 60/60

- SP 381 016,550 Norte/Sul Lins 80/80

- SPA 216/280 003,710 Norte/Sul Itatinga 60/60

- SP 253 216,600 Leste/Oeste Jaboticabal 100/80

- SP 304 368,300 Leste/Oeste Ibitinga 60/60

- SP 304 381,000 Leste/Oeste Ibitinga 60/60

- SP 317 016,000 Norte/Sul Itápolis 100/80

- SP 331 015,800 Leste/Oeste Nova Europa 100/80

- SP 331 056,000 Leste/Oeste Ibitinga 100/80

- SPA 149/215 003,900 Norte/Sul São Carlos 80/80

- SP 046 154,221 Leste/Oeste Santo Antônio do Pinhal 40/40

- SP 050 128,100 Norte/Sul Monteiro Lobato 50/50

- SP 055 079,800 Leste/Oeste Ubatuba 60/60

- SPA 017/123 001,705 Leste/Oeste Tremembé 60/60

- SP 249 176,450 Leste/Oeste Taguaí 60/60

- SP 261 053,100 Norte/Sul Águas de Santa Bárbara 60/60

- SP 270 357,054 Oeste Chavantes 60/60

- SP 270 378,203 Oeste Ourinhos 60/60

- SP 287 031,347 Norte/Sul Piraju 60/60

- SP 287 036,861 Norte/Sul Piraju 60/60

- SP 375 003,859 Norte/Sul Palmital 60/60

- SP 375 016,926 Norte/Sul Palmital 60/60

- SP 320 628,106 Leste Santa Fé do Sul 90/90

- SP 272 047,977 Leste/Oeste Mirante do Paranapanema 100/80

- SP 457 043,984 Norte/Sul Rancharia 100/80

- SP 483 008,303 Norte/Sul Taciba 100/80

- SP 563 110,478 Norte/Sul Presidente Venceslau 60/60

- SP 613 010,300 Leste/Oeste Teodoro Sampaio 70/70

- SP 613 012,700 Leste/Oeste Teodoro Sampaio 70/70