Netflix divulga trailer e imagens de 'Vivo ou Morto: Knives Out 3'

A Netflix anunciou nesta segunda-feira (8) o lançamento do teaser oficial, trailer e imagens inéditas de Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out, terceiro filme da aclamada franquia criada pelo diretor indicado ao Oscar Rian Johnson. O longa estreia globalmente no catálogo da plataforma em 12 de dezembro de 2025.
Na história, o detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) retorna para investigar seu caso mais desafiador. Um assassinato repentino, que parece impossível de resolver, abala uma pequena cidade, e a chefe de polícia local (Mila Kunis) se une ao detetive para desvendar um mistério cheio de reviravoltas.
O filme mantém o estilo que consagrou os antecessores Entre Facas e Segredos (2019) e Glass Onion: Um Mistério Knives Out (2022), combinando suspense, humor e uma narrativa intricada que prende a atenção do público do início ao fim.
O elenco reúne nomes de peso: Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church. A produção é assinada por Rian Johnson e Ram Bergman, reforçando a qualidade que transformou a franquia em fenômeno mundial.
- Direção: Rian Johnson
- Roteiro: Rian Johnson
- Produção: Rian Johnson, Ram Bergman
- Elenco: Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack, Thomas Haden Church
