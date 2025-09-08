DGABC
Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

Vendas de carros a passeio na China sofrem nova desaceleração em agosto

08/09/2025 | 09:56
O avanço das vendas de automóveis na China desacelerou ainda mais em agosto, após esforços de Pequim para conter a agressiva disputa de preços entre montadoras.

As vendas no varejo de carros de passeio aumentaram 4,6% em agosto ante igual mês do ano passado, para 2 milhões de unidades, segundo números da associação do setor (conhecida como CPCA, pela sigla em inglês) divulgados nesta segunda-feira, 8, desacelerando em relação ao aumento de 6,3% registrado em julho. Na comparação mensal, no entanto, as vendas subiram 8,2% em agosto.

No mês passado, o governo chinês lançou uma campanha para controlar disputas de preços em indústrias com excesso de capacidade. A iniciativa pesou no mercado automotivo, à medida que montadoras interromperam ou reduziram promoções no mês passado, de acordo com a CPCA. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


