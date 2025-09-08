Tarcísio tem 38% e Lula 34% em cenário de eleição presidencial em SP, diz pesquisa AtlasIntel

O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem mais intenções de votos para presidente da República entre os eleitores do estado de São Paulo do que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 8.

Entre os eleitores paulistas, Tarcísio tem 38% de intenções de voto a presidente da República, enquanto Lula tem 34%. Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro, com 9%, enquanto Ratinho Júnior (PSD) e Ronaldo Caiado (União Brasil) obtiveram 4%.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 2.059 eleitores de São Paulo no período entre 29 de agosto e 3 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Em um eventual segundo turno para a disputa presidencial, Tarcísio venceria Lula no estado de São Paulo por 52% a 44%. Outros 4% correspondem a brancos, nulos ou não souberam opinar.

Governo de São Paulo e aprovação

A pesquisa também ouviu os eleitores sobre cenários para o governo de São Paulo. No primeiro cenário testado, Tarcísio disputaria o primeiro turno contra os candidatos Guilherme Boulos (PSOL) e Márcio França (PSB). Nesse caso, Tarcísio tem 47,3% de intenções de voto, Boulos chega a 22,6% e Márcio França obtém 18,2%. Felipe DÁvila (Novo) registra 1,8% e Paulo Serra tem 0,6%.

Caso a disputa tivesse o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), Tarcísio continuaria na frente. Esse cenário registra 48,6% de intenções de voto para Tarcísio e 34,2% para Alckmin. Esse cenário também tem Érika Hilton com 8,3%, Felipe DÁvila com 1,9% e Paulo Serra com 0,2%.

Tarcísio é aprovado por 52% dos eleitores de SP. Sua reprovação é de 43%, enquanto 4% não souberam opinar. A avaliação de Tarcísio é ótima ou boa para 47,1% dos eleitores, ruim ou péssima para 31,5% e regular para 21,4%.

Também no Estado, Lula é desaprovado por 56% e aprovado por 42%, enquanto 2% não souberam opinar. A avaliação do presidente da República entre os eleitores paulistas registrou ótima ou boa para 36,7%, ruim ou péssima para 50,3% e regular para 13%.

Cenários para o Senado

A sondagem de intenção de votos na eleição para o Senado, que terá duas vagas em disputa, registrou como os dois mais votados Simone Tebet (MDB), com 22,1%, e Fernando Haddad (PT), com 19,7%. Eduardo Bolsonaro (PL) aparece em terceiro lugar, com 14,8%, e Guilherme Derrite (PP) tem 14,4%. Ricardo Salles (Novo) aparece na quinta posição com 7,5%.

Em uma disputa com outros candidatos testados na pesquisa, os mais votados seriam Geraldo Alckmin, com 23,1%, e Marina Silva (Rede), com 17,1%. Nesse cenário, Guilherme Derrite aparece com 15,5% e Ricardo Salles com 12%. Rodrigo Manga (Republicanos) aparece na quinta posição com 7,9%.

Esses dois panoramas foram calculados com base nas intenções dos eleitores envolvendo o primeiro e o segundo votos para o Senado.