Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

Política

Veja a charge do 'Diário' para o dia 8 de setembro de 2025

Seri
08/09/2025 | 09:06
FOTO: Seri/DGABC
FOTO: Seri/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


  Em uma rotina de muito trabalho e a busca pela valorização salarial, professores brasileiros lutam para receber o mínimo estabelecido pelo Piso Nacional, de R$ 4.867,77 para uma jornada de 40 horas semanais, em 2025, conforme Portaria nº 77/2025 do Ministério da Educação. No Grande ABC, Diadema lidera os índices de vencimentos a quem se dedica a ensinar gerações futuras nas salas de aula, com remunerações a partir de R$ 5.529,95 na mesma carga horária, mas nem todas as cidades da região atingem o valor mínimo aos docentes.

LEIA TAMBÉM:

Diadema lidera índices salariais a professores da rede municipal


