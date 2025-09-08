Veja a charge do 'Diário' para o dia 8 de setembro de 2025

Em uma rotina de muito trabalho e a busca pela valorização salarial, professores brasileiros lutam para receber o mínimo estabelecido pelo Piso Nacional, de R$ 4.867,77 para uma jornada de 40 horas semanais, em 2025, conforme Portaria nº 77/2025 do Ministério da Educação. No Grande ABC, Diadema lidera os índices de vencimentos a quem se dedica a ensinar gerações futuras nas salas de aula, com remunerações a partir de R$ 5.529,95 na mesma carga horária, mas nem todas as cidades da região atingem o valor mínimo aos docentes.

LEIA TAMBÉM:

Diadema lidera índices salariais a professores da rede municipal