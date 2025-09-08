DGABC
Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Projeção do Focus para crescimento do PIB de 2025 passa de 2,19% para 2,16%

08/09/2025 | 08:58
A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 diminuiu levemente, de 2,19% para 2,16%. Um mês antes, era de 2,21%. Considerando apenas as 42 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa subiu de 2,18% para 2,20%.

O Banco Central (BC) aumentou a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 1,9% para 2,1%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre. Segundo a autarquia, a atividade continua resiliente, embora já seja possível observar "certa moderação" no ritmo de expansão.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 também oscilou para baixo, de 1,87% para 1,85%. Um mês antes, era de 1,87%. Considerando só as 40 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,90% para 1,94%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 passou de 1,89% para 1,88%. Quatro semanas antes, era de 1,93%. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2%, pela 78ª semana seguida.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


