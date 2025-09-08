DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Mediana de IPCA 2025 permanece em 4,85%, revela Focus, acima do teto da meta

08/09/2025 | 08:53
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 permaneceu em 4,85%, depois de 14 semanas consecutivas de queda. A taxa está 0,35 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. Considerando apenas as 46 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a medida passou de 4,84% para 4,86%.

A projeção para o IPCA de 2026 caiu pela oitava vez consecutiva, de 4,31% para 4,30%. Considerando apenas as 45 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana subiu de 4,23% para 4,28%.

O Banco Central espera que o IPCA some 4,9% em 2025 e 3,6% em 2026, conforme a trajetória divulgada no último ciclo de comunicações do Comitê de Política Monetária (Copom). No horizonte relevante, o primeiro trimestre de 2027, o colegiado espera que a inflação em 12 meses seja de 3,4%.

Na última decisão, o comitê manteve a taxa Selic em 15,0%, e afirmou que "antecipa uma continuação na interrupção no ciclo de alta de juros", com o objetivo de examinar os impactos do ajuste que já foi realizado. A ideia é ver se esse nível de juros, mantido por período "bastante prolongado", é suficiente para fazer a inflação convergir à meta.

A partir deste ano, a meta de inflação é contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos.

Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo. Isso aconteceu após a divulgação do IPCA de junho, no dia 10 de julho. A autoridade monetária publicou uma carta aberta informando que espera queda da taxa abaixo de 4,50% no fim do primeiro trimestre de 2026.

A mediana do Focus para a inflação de 2027 caiu de 3,94% para 3,93%. A projeção para o IPCA de 2028 caiu de 3,80% para 3,70%.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.