Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 8 de setembro de 2025

Carga tributária

Não livro Manifesto do Partido Comunista, que foi o primeiro lançado por esse malfadado movimento, consta, entre as 10 medidas propostas, as seguintes: imposto fortemente progresso e abolição do direito de herança. Percebe-se que o atual governo federal (PT) segue essa orientação, que nenhum benefício traz para a população brasileira. A Lei de Lafer já demonstrou que os efeitos dessa política tributária são contraproducentes. Tiradentes perdeu a vida lutando contra o quinto dos impostos, ou seja 20%. Hoje, parcela do povo aceita passivamente o dobro disso, como se fosse um avanço. É louvável a atuação do economista Marcos Cintra, que sempre batalhou pelo imposto único, medida que caminha em sentido oposto ao atual.

Milton Reinaldo Sanches - Santo André





Julgamento de Bolsonaro

‘Julgamento de Bolsonaro’ (Opinião, dia 5). O Diário abriu espaço para a deputada federal Rosana Valle ( PL-SP). Eivado de falsas afirmações! Cito algumas, que passo a esclarecer: “maior perseguição política” (o julgamento é técnico, baseado na lei, provas robustas inclusive muitas de autoria dos próprios réus, confirmadas nos depoimentos ao STF, Supremo Tribunal Federal); “contra alguém que ousou enfrentar o sistema” (ousou tentar um golpe de estado por não aceitar sua legítima derrota eleitoral); “quem julga também é vítima” (primeiro: todos seríamos vítimas se o golpe tivesse dado certo, segundo: se ameaçar juiz o invalida, qualquer criminoso invalida o juiz ao ameaçá-lo); “escândalo do desemprego” (taxa de desemprego no segundo trimestre de 2025: 5,8%, a menor na série histórica iniciada em 2012, fonte: Pnad Contínua, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística); “famigerada taxação do Pix” (não era taxação, era monitoração, o que fez falta no caso dos crimes financeiros das fintech); “escândalo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)” (foi o inelegível que, em agosto de 2022, aprovou lei que revogava a obrigação de revalidação dos descontos pelos aposentados); “a democracia está ameaçada” (esteve, seriamente, entre 1/11/22 e 8/1/23); “não existe plano ou projeto” (o único projeto que o PL defende é o da anistia ampla, geral e irrestrita, nada do que interessa à maioria da população: aumento na isenção do IR, fim da jornada 6x1, regulamentação das redes sociais). Anistia para ameaça de Golpe de Estado é inconstitucional, tipo venda de terreno na Lua (vide caso da anistia ao Daniel Silveira). E não faz referência ao tarifaço, “conquista” de seu colega Eduardo, que quer ser deputado EAD (Exercer a Distância). Absurdos por representantes do PL (Partido Limitado).

João Paulo Mendes Parreira - São Caetano





Giorgio Armani

‘Ícone da moda, estilista Giorgio Armani morre aos 91 anos’ (Setecidades, dia 5). Giorgio Armani, um dos mais glamourosos do mundo da moda, de origem italiana, designer de moda independente. Uma carreira criativa sempre à frente de seu tempo. Navegou por vários caminhos ligados a conceitos universais. Proponho aos leitores do Diário uma reflexão possível de ser realizada em um Brasil com tantas desigualdades sociais: quantos Armanis não existem em nossas favelas, a serem descobertos?

Cecél Garcia - Santo André





Ancelotti

O novo técnico da Seleção brasileira, Carlo Ancelotti, fala inglês, francês, espanhol e italiano e, aos 66 anos, iniciou aulas de Português. O que causa surpresa é que o novo aluno está pontualmente diante da tela. Sinal de compromisso e seriedade. Quando muitos jogadores mudam de seus países não se interessam em aprender o básico para sua sobrevivência, Ancelotti dá exemplo ao aprender uma nova língua. E como diz Mauro Beting, o professor nos ensina muito querendo aprender tanto. Congratulazioni, Ancelotti!

Izabel Avallone - Capital