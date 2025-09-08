Regional, com eco nacional

O Diário circula ininterruptamente há 57 anos com a missão de registrar e interpretar os acontecimentos de interesse direto das sete cidades do Grande ABC. Acompanhou, desde então, transformações econômicas, sociais e políticas que marcaram a trajetória da região e moldaram sua identidade. Essa proximidade com a comunidade é a razão de ser do jornal e continua a orientar sua prática, agora ampliada em versões impressa e digitais, cada vez mais forte. Mas, ao mesmo tempo em que mantém os olhos voltados ao cotidiano local, o jornal compreende que decisões tomadas em outras esferas impactam a vida de seus leitores, e por isso estende sua cobertura para além das fronteiras regionais.

Foi nesse espírito que a entrevista recente do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) pautou a política nacional, ao revelar que um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seria o ‘primeiro ato’ em eventual mandato presidencial. Do mesmo modo, a publicação de hoje, em que um dos principais quadros do PT admite a possibilidade de uma chapa composta por Geraldo Alckmin (PSB) e Fernando Haddad (PT) na disputa estadual de 2026, já se insere no debate nacional e antecipa movimentos relevantes para o cenário político. Esses exemplos mostram que a imprensa regional, quando atua com independência, pode se tornar referência além de seu território.

O Diário reafirma, assim, a convicção de que jornalismo é compromisso com a informação e com a democracia. Ao abrir espaço para vozes distintas, garante que a pluralidade esteja representada, fortalecendo a capacidade de o leitor formar opinião de maneira consciente. Para este veículo, não importa a cor ideológica de quem diz, mas sim se o que ele diz é relevante para o debate público. A história demonstra que a defesa dos interesses locais não exclui a participação no diálogo mais amplo do País. Ao contrário, amplia a relevância de uma imprensa regional que, sem abdicar de sua base, contribui para a construção coletiva de uma sociedade mais informada e participativa.