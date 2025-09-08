DGABC
Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

ICMS em gasolina e etanol sobe R$ 0,10 por litro a partir de janeiro; em diesel, sobe R$ 0,05

08/09/2025 | 08:37
Os governos estaduais decidiram aumentar em R$ 0,10 a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o litro de gasolina e etanol no próximo ano. O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) firmou convênio para que a cobrança unificada nacional passe dos atuais de R$ 1,47 - que vigorava desde o começo do ano - para R$ 1,57 por litro dos combustíveis a partir de janeiro de 2026.

De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU), os secretários estaduais de Fazenda também vão elevar em R$ 0,05 a alíquota do ICMS sobre o litro do diesel no próximo ano. Nesse caso, a cobrança passará dos atuais R$ 1,12 para R$ 1,17.

Já o tributo estadual sobre o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) passará de R$ 1,39 para R$ 1,47 a partir de janeiro.


