Anchieta e Imigrantes têm lentidão nesta segunda; Interligação está fechada

A manhã desta segunda-feira (8) registra pontos de lentidão nas rodovias que ligam a Baixada Santista à Capital, segundo boletim da Ecovias atualizado às 8h30.



Na Rodovia Anchieta (SP-150), os motoristas enfrentam tráfego lento no sentido São Paulo entre os km 20 e 17 e também entre os km 13 e 10, ambos por excesso de veículos. Nos demais trechos, o tráfego segue normal.



Já na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), o tráfego também é intenso no sentido São Paulo, com lentidão entre os km 20 e 14. Do km 62 ao 40, no mesmo sentido, o fluxo é normal, com restrição para veículos pesados.



A situação mais crítica ocorre na Interligação Planalto (SP-041), que permanece totalmente interditada em ambos os sentidos — tanto no acesso à Anchieta quanto à Imigrantes — no sentido São Paulo.



Outras rodovias sob concessão da Ecovias, como a Cônego Domênico Rangoni (SP-055), a Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), a Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055) e a Interligação Baixada (SP-059), além das marginais da Anchieta, apresentam tráfego normal nesta manhã.