Economia Titulo

IGP-DI de agosto sobe 0,20%, ante queda de 0,07% em julho, revela FGV

08/09/2025 | 08:26
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,20% em agosto, após uma redução de 0,07% em julho, divulgou nesta segunda-feira, 8, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado do indicador ficou abaixo da mediana positiva de 0,38% das estimativas na pesquisa Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de 0,11% a 0,60%. Em 12 meses, o IGP-DI acumulou um recuo de 1,62% no ano e avanço de 3,00% em 12 meses.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve uma elevação de 0,35% em agosto, ante um recuo de 0,34% em julho. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, caiu 0,44% em agosto, após aumento de 0,37% em julho.

Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, teve elevação de 0,52% em agosto, depois da alta de 0,91% em julho.

O período de coleta de preços para o índice de agosto foi do dia 1º ao dia 31 do mês.

Núcleo do IPC-DI

O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) de agosto subiu 0,20%, após a elevação de 0,33% registrada em julho.

O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação de 3,15% no ano e aumento de 4,55% em 12 meses.


