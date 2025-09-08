Bolívia vê jogo com Brasil como ‘de vida ou morte’

Enquanto o técnico Carlo Ancelotti aproveitará a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para promover testes na Seleção Brasileira, já classificada à Copa do Mundo de 2026, a Bolívia se prepara para “um jogo de vida ou morte”, como definiu o meia Ervin Vaca sobre o confronto de amanhã, às 20h30, em El Alto. Afinal, a equipe da casa ainda sonha com uma vaga na repescagem intercontinental.

A tarefa do conjunto boliviano, porém, não é das mais aprazíveis. Após levar 3 a 0 da Colômbia na quinta-feira, a equipe comandada por Óscar Villegas tem enfrentado problemas logísticos para treinar no próprio país, não depende de si e ainda terá de enfrentar um poderoso adversário, mas contará com uma antiga aliada no Estádio Municipal Villa Ingenio, em El Alto, amanhã.

“Sabemos da qualidade do Brasil, é um adversário de muito prestígio, mas vamos jogar em casa, com a nossa torcida. Temos a altitude, e isso não é segredo”, afirmou o lateral Roberto Carlos Fernández, em entrevista coletiva, referindo-se aos 4.090 metros acima do nível do mar onde se localiza o campo de jogo.

Os bolivianos jogam pressionados a vencer, já que estão um ponto atrás da Venezuela – 18 a 17 – na briga pela vaga à repescagem – os concorrentes receberão a Colômbia em Maturín. “Temos de fazer o nosso trabalho e, obviamente, torcer por resultado favorável da Colômbia”, disse Fernández, antes do treino no Estádio Hernando Siles, em La Paz.

A logística de treinos tem sido um desafio considerável para a Bolívia, provocando alterações no planejamento da comissão técnica. Os atrasos nos voos no retorno de Barranquilla, na Colômbia, com conexão em Cochabamba, forçaram o cancelamento do treino marcado para sexta-feira em La Paz. Ontem, a Federação Boliviana de Futebol precisou correr atrás de autorização especial do governo para poder circular com veículos motorizados no Dia do Pedestre e não perder mais uma atividade.

O vice-líder Brasil, com 28 pontos, treina hoje na Granja Comary e depois viaja para Santa Cruz de La Sierra. A delegação só vai seguir para El Alto horas antes do início do jogo na terça-feira para amenizar os problemas causados pela altitude.

LEIA TAMBÉM:

Cruzeiro e Corinthians empatam no 1º duelo da final do Brasileirão feminino