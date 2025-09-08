Produção industrial da Alemanha cresce 1,3% em julho ante junho

A produção industrial da Alemanha cresceu 1,3% em julho ante junho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira, 8, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado veio levemente acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 1,2% no período. Na comparação anual, a produção da indústria alemã avançou 1,5% em julho. O dado de junho foi revisado para queda mensal de 0,1%, de recuo de 1,9%.